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Juventus coloca Dybala à frente de Cristiano Ronaldo, e pretende renovar o contrato do argentino

Chegada de novo diretor esportivo faz o argentino virar o centro de novo projeto do clube, que já anunciou a volta do técnico Massimiliano Allegri para o comando da equipe...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2021 às 10:47

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 10:47

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Após uma temporada decepcionante, a Juventus prepara uma reformulação de elenco. Com a saída do técnico Andrea Pirlo e a volta de Massimiliano Allegri, a Velha Senhora agora começa a pensar na situação de seus jogadores. Segundo a imprensa italiana, a prioridade é a renovação do atacante Paulo Dybala.
+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaDe acordo com o jornal "Tuttosport", o novo diretor esportivo da Juve, Federico Cherubini, considera que o camisa 10 argentino deva ser o centro do novo projeto do clube. Para isso, a equipe pretende renovar seu vínculo, válido até junho de 2022, antes mesmo de pensar na continuidade de Cristiano Ronaldo.
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Em uma temporada marcada por lesões, Dybala entrou em campo apenas 26 vezes, e marcou cinco gols. Caso não renove com a Velha Senhora nesta janela de transferências, o atleta já poderá assinar um pré-contrato com outro clube a partir de janeiro.
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A situação de Cristiano Ronaldo, por causa da idade e do alto salário é mais complexa. A Juventus não descarta vender o jogador nesta janela de transferências ou mesmo envolvê-lo em alguma negociação. Assim como Dybala, o argentino tem mais um ano de contrato.

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