Juventus coloca Dybala à frente de Cristiano Ronaldo, e pretende renovar o contrato do argentino

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

Após uma temporada decepcionante, a Juventus prepara uma reformulação de elenco. Com a saída do técnico Andrea Pirlo e a volta de Massimiliano Allegri, a Velha Senhora agora começa a pensar na situação de seus jogadores. Segundo a imprensa italiana, a prioridade é a renovação do atacante Paulo Dybala.

+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaDe acordo com o jornal "Tuttosport", o novo diretor esportivo da Juve, Federico Cherubini, considera que o camisa 10 argentino deva ser o centro do novo projeto do clube. Para isso, a equipe pretende renovar seu vínculo, válido até junho de 2022, antes mesmo de pensar na continuidade de Cristiano Ronaldo.

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Em uma temporada marcada por lesões, Dybala entrou em campo apenas 26 vezes, e marcou cinco gols. Caso não renove com a Velha Senhora nesta janela de transferências, o atleta já poderá assinar um pré-contrato com outro clube a partir de janeiro.

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