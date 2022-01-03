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futebol

Juventus cogita a contratação de atacante do Paris Saint-Germain

Clube está disposto a se desfazer de Morata nesta janela de transferências de janeiro, mas busca um nome no mercado que possa substituir o espanhol no elenco. Icardi é opção...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jan 2022 às 09:35

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 09:35

A Juventus cogita a contratação do atacante Mauro Icardi, segundo o "La Gazzetta dello Sport". A Velha Senhora está disposta a negociar a saída de Morata para o Barcelona, mas busca uma reposição no setor ofensivo para o elenco.De acordo com as informações, ainda não há nenhuma negociação em andamento com o Paris Saint-Germain, mas houve um primeiro contato entre as partes o qual serviu para o clube de Turim sondar a situação do centroavante argentino.
> Veja a tabela da Ligue 1
Neste momento, os franceses aguardam a realização de uma proposta oficlal por parte da Juventus. No entanto, o atleta possui contrato com o PSG até 2024 e o entorno do atacante não é adepto da possibilidade de um empréstimo, mas sim de uma negociação definitiva.
Icardi vem tendo pouco espaço na equipe de Mauricio Pochettino na atual temporada, tendo participado de 19 jogos entre Ligue 1, Champions League e Copa da França, mas somente oito como titular. Além disso, o centroavante conseguiu anotar apesar cinco gols.
Crédito: IcardiestánamiradaJuventusepoderetornaràItália(FRANCOISLOPRESTI/AFP

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