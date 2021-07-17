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futebol

Juventus busca retorno de Pjanic e planeja troca com o Barcelona

Clube italiano tenta envolver Aaron Ramsey em operação para que meio-campista bósnio regresse para a Velha Senhora a pedido do técnico Massimiliano Allegri...

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 11:27

LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2021 às 11:27
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
A Juventus busca o retorno de Pjanic ao clube e busca uma troca com o Barcelona. Segundo o "La Gazzetta dello Sport", a Velha Senhora tenta envolver o meia Aaron Ramsey na operação. No entanto, o processo não deve se desenrolar de forma simples.Massimiliano Allegri, técnico da Velha Senhora, planeja trabalhar novamente com o bósnio. Em uma primeira tentativa de acordo, os italianos tentaram desfazer a troca realizada em 2020 e mandar Arthur para a Catalunha. O Barça recusou receber o brasileiro novamente.
> Veja a tabela da La Liga
O principal problema na operação com Ramsey é que, além de ocupar uma vaga como atleta extracomunitário no elenco, embora esteja sobrando um espaço, o salário do meia é alto. O clube catalão busca reduzir seus custos para enquadrar o novo contrato de Messi dentro do teto de gastos da equipe.
As informações indicam que a negociação está em um estágio inicial. O Barça busca um meio-campista após falhar na tentativa de contratar Wijnaldum e o britânico é uma alternativa.

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