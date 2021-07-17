Juventus busca retorno de Pjanic e planeja troca com o Barcelona

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona

A Juventus busca o retorno de Pjanic ao clube e busca uma troca com o Barcelona. Segundo o "La Gazzetta dello Sport", a Velha Senhora tenta envolver o meia Aaron Ramsey na operação. No entanto, o processo não deve se desenrolar de forma simples.Massimiliano Allegri, técnico da Velha Senhora, planeja trabalhar novamente com o bósnio. Em uma primeira tentativa de acordo, os italianos tentaram desfazer a troca realizada em 2020 e mandar Arthur para a Catalunha. O Barça recusou receber o brasileiro novamente.

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O principal problema na operação com Ramsey é que, além de ocupar uma vaga como atleta extracomunitário no elenco, embora esteja sobrando um espaço, o salário do meia é alto. O clube catalão busca reduzir seus custos para enquadrar o novo contrato de Messi dentro do teto de gastos da equipe.