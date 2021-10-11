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futebol

Juventus busca duas joias da geração 2000 para a próxima temporada

Tchouaméni, meia do Monaco, e Vlahovic, atacante da Fiorentina, estão na mira da Velha Senhora para 2022. Clube busca rejuvenescer o elenco na próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2021 às 13:53

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 13:53

Crédito: Divulgação/AS Monaco
A Juventus busca duas contratações de atletas nascidos no ano 2000. Tchouaméni, meia do Monaco e uma das principais promessas da França, e Vlahovic, atacante da Fiorentina, estão na mira da Velha Senhora para a próxima temporada, segundo o "La Gazzetta dello Sport".Tchouaméni já está sendo convocado pelo técnico Didier Deschamps para defender a seleção francesa. Na final da Nations League, o atleta conquistou uma vaga na equipe titular, enquanto Rabiot, jogador da Juventus, não foi relacionado por conta da Covid-19.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Por outro lado, Vlahovic também chama a atenção de grandes equipes devido aos excelentes números que o sérvio tem feito com a camisa da Viola. Na atual temporada, o centroavante marcou seis gols em oito partidas, mas já havia balançado as redes dos adversários em 21 oportunidades na última campanha.
Nos últimos dois anos, a Juventus buscou as contratações de Chiesa e Locatelli e segue tentando reforçar e rejuvenescer o elenco. Além da saída de Cristiano Ronaldo, a Velha Senhora deve buscar um novo destino para Aaron Ramsey e Rabiot com o objetivo de abrir espaço na folha salarial e poder suportar os desejos para as futuras janelas de transferências.

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