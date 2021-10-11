Juventus busca duas joias da geração 2000 para a próxima temporada

Crédito: Divulgação/AS Monaco

A Juventus busca duas contratações de atletas nascidos no ano 2000. Tchouaméni, meia do Monaco e uma das principais promessas da França, e Vlahovic, atacante da Fiorentina, estão na mira da Velha Senhora para a próxima temporada, segundo o "La Gazzetta dello Sport".Tchouaméni já está sendo convocado pelo técnico Didier Deschamps para defender a seleção francesa. Na final da Nations League, o atleta conquistou uma vaga na equipe titular, enquanto Rabiot, jogador da Juventus, não foi relacionado por conta da Covid-19.

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Por outro lado, Vlahovic também chama a atenção de grandes equipes devido aos excelentes números que o sérvio tem feito com a camisa da Viola. Na atual temporada, o centroavante marcou seis gols em oito partidas, mas já havia balançado as redes dos adversários em 21 oportunidades na última campanha.