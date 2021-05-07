Juventus busca contratação de Zidane na próxima janela

A Juventus está muito interessada na contratação do técnico Zinedine Zidane para a próxima temporada. Segundo o jornal "Tuttosport", dirigentes da Velha Senhora pretendem se encontrar com o treinador francês após o fim desta campanha.O comandante deve ter que aceitar uma redução de quase metade do seu salário atual do Real Madrid. O técnico é um desejo antigo, uma vez que já foi cobiçado por Andrea Agnelli em 2019. Além disso, Zidane pode voltar a se reunir com Cristiano Ronaldo e ter uma equipe vencedora.
> Veja a tabela da La Liga
A saída de Andrea Pirlo da Juventus já é dada como certa após o término do Campeonato Italiano. Já o francês tem uma situação complicada no clube merengue e pode terminar o ano sem conquistar um título. O nome de Massimiliano Allegri é especulado na capital espanhola.