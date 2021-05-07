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futebol

Juventus busca contratação de Zidane na próxima janela

Clube deve se encontrar com o treinador ao final da temporada e comandante francês pode voltar a se reunir com Cristiano Ronaldo...
LanceNet

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Publicado em 

07 mai 2021 às 08:35

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 08:35

Crédito: GLYN KIRK / AFP
A Juventus está muito interessada na contratação do técnico Zinedine Zidane para a próxima temporada. Segundo o jornal "Tuttosport", dirigentes da Velha Senhora pretendem se encontrar com o treinador francês após o fim desta campanha.O comandante deve ter que aceitar uma redução de quase metade do seu salário atual do Real Madrid. O técnico é um desejo antigo, uma vez que já foi cobiçado por Andrea Agnelli em 2019. Além disso, Zidane pode voltar a se reunir com Cristiano Ronaldo e ter uma equipe vencedora.
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A saída de Andrea Pirlo da Juventus já é dada como certa após o término do Campeonato Italiano. Já o francês tem uma situação complicada no clube merengue e pode terminar o ano sem conquistar um título. O nome de Massimiliano Allegri é especulado na capital espanhola.

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