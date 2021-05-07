Juventus busca contratação de Zidane na próxima janela

A Juventus está muito interessada na contratação do técnico Zinedine Zidane para a próxima temporada. Segundo o jornal "Tuttosport", dirigentes da Velha Senhora pretendem se encontrar com o treinador francês após o fim desta campanha.O comandante deve ter que aceitar uma redução de quase metade do seu salário atual do Real Madrid. O técnico é um desejo antigo, uma vez que já foi cobiçado por Andrea Agnelli em 2019. Além disso, Zidane pode voltar a se reunir com Cristiano Ronaldo e ter uma equipe vencedora.