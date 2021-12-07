Juventude x Corinthians: saiba como assistir ao duelo pelo Brasileirão

Em partida válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai a Caxias do Sul enfrentar o Juventude nesta quinta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), Alfredo Jaconi.

O time comandado por Sylvinho tem 57 pontos e já está garantido na fase de grupos da Copa Libertadores do ano que vem, mas o treinador quer vencer para encerrar a competição em quarto lugar.

O Juventude vive situação diferente no Nacional e luta para não cair. O time está na 17ª posição, com 43 pontos, a mesma pontuação do Bahia. Se quiser se livrar do rebaixamento, não poderá tropeçar em casa. Veja a tabela completa do Brasileirão

A partida poderá ser assistida pelo canal Premiere. Além disso, o LANCE! transmitirá o confronto em tempo real.

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