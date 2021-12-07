Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Juventude x Corinthians: saiba como assistir ao duelo pelo Brasileirão

O Corinthians já tem vaga garantida na fase de grupos da Libertadores; já o Juventude precisa vencer se quiser permanecer na Série A...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 dez 2021 às 17:53

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 17:53

Em partida válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai a Caxias do Sul enfrentar o Juventude nesta quinta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), Alfredo Jaconi.
O time comandado por Sylvinho tem 57 pontos e já está garantido na fase de grupos da Copa Libertadores do ano que vem, mas o treinador quer vencer para encerrar a competição em quarto lugar.
O Juventude vive situação diferente no Nacional e luta para não cair. O time está na 17ª posição, com 43 pontos, a mesma pontuação do Bahia. Se quiser se livrar do rebaixamento, não poderá tropeçar em casa. Veja a tabela completa do Brasileirão
A partida poderá ser assistida pelo canal Premiere. Além disso, o LANCE! transmitirá o confronto em tempo real.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Crédito: JuventudeeCorinthiansseenfrentampelaúltimarodadadoBrasileirão(Foto:FernandoAlves/Juventude

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados