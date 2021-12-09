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Juventude x Corinthians: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Time gaúcho briga para fugir do rebaixamento, enquanto o Timão apenas cumpre tabela pela última rodada do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2021 às 21:01

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 21:01

Pela última rodada do Campeonato Brasileiro, Juventude e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 21h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.
De um lado, o time gaúcho luta para fugir da zona do rebaixamento. O Papo chega a partida derradeira do Brasileirão como o primeiro time no Z4 e precisa vencer o Timão e contar com uma derrota ou empate do Bahia contra o Fortaleza, no Ceará, ou revés do Santos contra o Cuiabá, na Vila Belmiro, para se manter na Série A.
Caso empate contra o Corinthians, o Ju ainda terá chances de ficar na elite do futebol brasileiro, mas isso acontecerá apenas se o Bahia perder para o Fortaleza.
Para piorar a situação, o artilheiro do Juventude no Brasileiro, o atacante Ricardo Bueno, pode ser desfalque, já que deixou o campo ainda no primeiro tempo do duelo contra o São Paulo, na última segunda-feira (6), com dores. A dupla titular de laterais também está fora, Michel Macedo por questões contratuais, já que pertenceu ao Timão, e William Matheus suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
Já no lado corintiano, a baixa é Róger Guedes, suspenso. O clube do Parque São Jorge já está classificado à fase de grupos desta Libertadores, principal objetivo da equipe para este Brasileirão, e não alça pretensão alguma nesta última rodada da competição nacional.JUVENTUDE X CORINTHIANS
Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)Data e Horário: 9 de dezembro de 2021, às 21h30Árbitro: Rodolpho Toski Marques (FIFA/PR)Assistentes: Bruno Boschilla (FIFA/PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)Árbitro de Vídeo: Emerson de Almeida Ferreira (MG)Onde acompanhar: Premiere, Tempo Real do LANCE e em áudio na parceira LANCE/Voz do Esporte
JUVENTUDE
Douglas; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Rafael Forster e Guilherme Santos; Dawhan, Jadson, Guilherme Castilho e Wescley; Sorriso e Capixaba (Roberson). Técnico: Jair Ventura
Desfalques: William Matheus (suspenso); Michel Macedo e Rafael Bilu (questões contratuais)
CORINTHIANS
Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel; Willian, Renato Augusto, Giuliano e Gabriel Pereira; Jô. Técnico: Sylvinho.
Desfalques: Cantillo (transição física); Ruan Oliveira (revisão cirurgica no joelho esquerdo); Róger Guedes (suspenso)
Crédito: Noprimeiroturno,CorinthianseJuventudeempataramem1a1,emItaquera(Foto:FernandoAlves/Juventude

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