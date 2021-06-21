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futebol

Juventude vence o Sport e respira no Campeonato Brasileiro

Os gaúchos fizeram o gol da vitória aos 37 minutos da etapa final com Matheus Peixoto, após bate-rebate...

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 22:54

LanceNet

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Publicado em 

20 jun 2021 às 22:54
Crédito: Fernando Alves/ECJuventude
Pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Juventude venceu o Sport pelo placar de 1 a 0. O gol da vitória saiu na etapa complementar e foi marcado pelo atacante Matheus Peixoto, em arremate dentro da área. Com o resultado, o Juve foi para 5 pontos e subiu para 14ª posição. Já o Leão da Ilha permanece com 4 pontos e fica na 15ª colocação.Na próxima rodada, o Juventude visita o América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Já o Sport pega Corinthians, na Neo Química Arena, no bairro de Itaquera, em São Paulo. Ambas as partidas serão disputadas no dia 24 de junho.
A partida
PRIMEIRO TEMPO
PRIMEIRA PARTE DO JOGO É MARCADA POR EQUILÍBRIOOs primeiros 25 minutos do jogo entre Juventude e Sport ficou marcado por muito equilíbrio. Os gaúchos ficavam mais com a posse da bola, mas não assustavam. Já os pernambucanos eram mais objetivos quando conseguiam recuperar a bola e sempre buscavam o ataque.
MARCELO CARNÉ E MAILSON GARANTEM O ZERO A ZERO NA ETAPA INICIALNa reta final do primeiro tempo, os dois times passaram arriscar arremates de fora da área para tentar abrir o marcador. Mas os goleiros Marcelo Carné, do Juventude, e Mailson, do Sport, garantiram o empate efetuando grandes defesas e salvando suas equipes.
SEGUNDO TEMPO
PRIMEIRA PARTE DA ETAPA COMPLEMENTAR TRUNCADAAssim como no primeiro tempo, os primeiros 20 minutos da etapa complementar foi muito truncada. Os dois times mais se preocupavam em anular as jogadas do adversário do que criar oportunidades de gol.
JUVENTUDE ASSUSTA; SPORT RESPONDE RÁPIDOJogando o time gaúcho resolveu atacar o time do Sport e em chute de longe por pouco não marcou. Marcos Vinicios recebeu pelo lado esquerdo e soltou uma bomba, mas Mailson estava bem coloca e defendeu. O Sport respondeu com Sabino em chute de fora da área, mas o goleirão defendeu.
APÓS BATE-REBATE, GOL DO JUVENTUDEAos 37, finalmente o Juventude fez o gol da vitória. Após bate-rebate, Matheus Jesus conseguiu tocar para Matheus Peixoto, que bateu e garantiu a vitória do time gaúcho pelo placar de 1 a 0.

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