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futebol

Juventude leva 40 torcedores ao Nilton Santos e Botafogo 'perde' setor

Botafogo tentou pegar Setor Sul para a própria torcida, mas equipe gaúcha não liberou; Alvinegro deixou de faturar milhares de reais...

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 21:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2022 às 21:05
O Juventude levou apenas 40 torcedores no empate em 1 a 1 com o Botafogo, no último domingo, pelo Brasileirão. Sim, quarenta. O Setor Sul teve apenas 1% da ocupação no duelo do último domingo.+ VÍDEO: Jorge Jesus fica de pé para registrar festa da torcida do Botafogo no Nilton Santos
O Alvinegro "perdeu" o Setor Sul. A diretoria do Glorioso até fez um pedido pela liberação do Juventude para levar a torcida da equipe gaúcha aos camarotes e ter mais um setor à venda aos botafoguenses. O Papo, contudo, não levou o pedido para frente.
Desta forma, o Botafogo deixou de ganhar milhares de reais. O Setor Norte, por exemplo, deu renda de R$ 104.700,00 - de acordo com números divulgados pelo borderô do jogo. Os dois setores têm a mesma capacidade, com pouco mais de 4.000 assentos em cada.
+ VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Ao todo, 34.734 pessoas estiveram presentes no Nilton Santos. A impressão é que o número poderia ter sido bem maior.
Crédito: SetorSulvazio,aofundo,emBotafogoxJuventude(Foto:VítorSilva/Botafogo

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