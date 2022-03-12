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futebol

Juve conta com sorte, vence a Sampdoria e encosta no líder Milan

Velha Senhora ganha por  3 a 1, com gol contra da Samp e dois de Morata. Time da casa perde pênalti e distância da Juve para a ponta cai para só quatro pontos...
LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2022 às 16:03

Publicado em 12 de Março de 2022 às 16:03

Mesmo com muitos desfalques e jogando fora de casa, a Juventus derrotou a Sampdoria, neste sábado à tarde, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Italiano, o Scudetto: 3 a 1. O destaque da partida foi o centroavante espanhol Álvaro Morata, que fez dois gols. Confira a tabela do Campeonato Italiano
No primeiro tempo, a Juventus logo abriu o placar, com gols de Yoshida (contra) e Morata, de pênalti. No segundo tempo, os donos da casa perderam penalidade com Candreva, mas ainda conseguiram descontar com Sabiri. No final do jogo, ainda deu tempo de Morata marcar mais um.
Juve muito desfalcada
Para esta partida, o treinador Allegri não pôde contar com muitos nomes importantes: os atacantes Dybala, Kaio Jorge e Chiesa estavam machucados, assim como os zagueiros Bonucci e Chiellini, e os volante McKennie e Zakaria. Além deles, o meio-campista Bernardeschi cumpria suspensão.
Brasileiros titulares
Recuperado de lesão, o brasileiro Alex Sandro começou no banco, ao contrário do lateral e colega de posição Danilo. O volante Arthur foi outro que saiu jogando. Principal contratação da Juve na última janela, o atacante Vlahovic começou no banco, poupado para a partida contra o Villarral, na próxima quarta, pela volta das oitavas da Champions, na Itália. Na ida, 1 a 1.
Panorama e classificação
Com o resultado, a Juve segue em quarto, mas pressionando ainda mais os líderes. A Velha Senhora soma 56 pontos. Os três primeiros são Milan (60), Internazionale e Napoli (57), que ainda jogam na rodada. A Inter, aliás, tem só 27 jogos, contra 29 da Juventus.
Na Itália, os quatro primeiros se classificam para a Champions. Já a Sampdoria aparece em 16º lugar, com 25 pontos. No momento, o time que abre o Z3 é o Venezia, com 22, mas que ainda joga na rodada.
Na próxima rodada, a Juventus recebe a lanterna Salernitana, no próximo dia 20, às 11h. Já a Sampdoria visita o Venezia, no mesmo dia, mas um pouco mais cedo, às 8h30 (ambos no horário de Brasília).
Crédito: Morataassumeprotagonismo,marcadoisgolselevaJuveàvitóriasobreaSampdoria(Foto:Divulgação/Juventus

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