Justiça tira o Botafogo do Ato Trabalhista e clube pode ficar com R$ 100 milhões de dívidas em xeque

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Notícia preocupante aos cofres do Botafogo. O clube de General Severiano foi retirado do Ato Trabalhista nesta sexta-feira por conta de quatro parcelas do acordo que não foram pagas em meses do ano passado, no começo da pandemia e do corte de gastos. O Alvinegro pode sofrer com novas penhoras.

Com a exclusão, o Botafogo coloca em risco R$ 100 milhões em dívidas trabalhistas - que, com o Ato, estavam sem riscos de penhoras. Sem a participação do Alvinegro no acordo, o risco de penhoras é praticamente imediata e isto pode gerar novos processos.

A notícia foi publicada primeiramente pelo portal "Esporte News Mundo". Ao LANCE!, a diretoria do Botafogo afirmou que vai recorrer da decisão, feita pelo juiz Jorge Fernando Gonçalves da Fonte, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, o quanto antes.