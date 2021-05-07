Justiça tira o Botafogo do Ato Trabalhista e clube pode ficar com R$ 100 milhões de dívidas em xeque

Notícia preocupante aos cofres do Botafogo. O clube de General Severiano foi retirado do Ato Trabalhista nesta sexta-feira por conta de quatro parcelas do acordo que não foram pagas em meses do ano passado, no começo da pandemia e do corte de gastos. O Alvinegro pode sofrer com novas penhoras.
Com a exclusão, o Botafogo coloca em risco R$ 100 milhões em dívidas trabalhistas - que, com o Ato, estavam sem riscos de penhoras. Sem a participação do Alvinegro no acordo, o risco de penhoras é praticamente imediata e isto pode gerar novos processos.
A notícia foi publicada primeiramente pelo portal "Esporte News Mundo". Ao LANCE!, a diretoria do Botafogo afirmou que vai recorrer da decisão, feita pelo juiz Jorge Fernando Gonçalves da Fonte, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, o quanto antes.
O clube de General Severiano pretende levar a discussão a uma instância de âmbito nacional. O Tribunal afirma que o clube teria que fazer um novo acordo após a pandemia para renegociar os termos do Ato Trabalhista, algo que o clube discorda.