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Justiça tira o Botafogo do Ato Trabalhista e clube pode ficar com R$ 100 milhões de dívidas em xeque

Por falta de pagamentos, a Justiça homologou, nesta sexta-feira, a exclusão do Alvinegro do Ato Trabalhista e clube pode sofrer com penhoras de forma imediata...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 14:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2021 às 14:57
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Notícia preocupante aos cofres do Botafogo. O clube de General Severiano foi retirado do Ato Trabalhista nesta sexta-feira por conta de quatro parcelas do acordo que não foram pagas em meses do ano passado, no começo da pandemia e do corte de gastos. O Alvinegro pode sofrer com novas penhoras.
Com a exclusão, o Botafogo coloca em risco R$ 100 milhões em dívidas trabalhistas - que, com o Ato, estavam sem riscos de penhoras. Sem a participação do Alvinegro no acordo, o risco de penhoras é praticamente imediata e isto pode gerar novos processos.
A notícia foi publicada primeiramente pelo portal "Esporte News Mundo". Ao LANCE!, a diretoria do Botafogo afirmou que vai recorrer da decisão, feita pelo juiz Jorge Fernando Gonçalves da Fonte, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, o quanto antes.
O clube de General Severiano pretende levar a discussão a uma instância de âmbito nacional. O Tribunal afirma que o clube teria que fazer um novo acordo após a pandemia para renegociar os termos do Ato Trabalhista, algo que o clube discorda.

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