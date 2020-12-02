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futebol

Justiça rejeita pedido para suspender eleições de vitalícios no Palmeiras

Escolha destes conselheiros está marcada para o dia 07 de dezembro
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LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2020 às 18:30

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 18:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A Justiça de São Paulo rejeitou o pedido de José Apparecido, conselheiro do Palmeiras, que tentava evitar a eleição de novos vitalícios no clube, na próxima segunda-feira (07). A informação foi divulgada pelo jornalista Danilo Lavieri, do portal Uol Esporte.
A ação de Apparecido era baseada na última reunião para a mudança no estatuto, na qual a maioria dos conselheiros entenderam que o Verdão deveria diminuir a quantidade de vitalícios. Esta decisão, porém, não foi colocada em prática, dado que, para isso, dois terços do conselho deveriam concordar, algo que não ocorreu.Com isso, a Justiça entendeu que a ação deve ser julgada extinta, pois, ao convocar a eleição, Seraphim Del Grande, presidente do Conselho Deliberativo, não cometia qualquer ato contra o regulamento.
A escolha de novos vitalícios no Palmeiras deve ocorrer na próxima segunda-feira (07).

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