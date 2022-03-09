Justiça reconsidera decisão em ação do Banco Central, e Flamengo pode voltar a buscar reforços no mercado

Conforme aguardado pelo departamento jurídico do Flamengo, a decisão que determinava a penhora de R$ 127 milhões foi reconsiderada pela nona vara de execução fiscal do Rio de Janeiro. O juízo da execução levou em consideração a reforma da condenação em processo com o Banco Central, que reduziu o valor da condenação para R$ 10,6 milhões referentes as receitas de 2019, conforme publicado pelo portal "ge". Assim, O futebol do clube terá o aval financeiro para retomar a busca por reforços. O caso segue pendente de julgamento no STJ."Reforçar ainda mais a penhora se afiguraria absolutamente excessivo para o devedor, considerando a situação pela qual passaram os clubes de futebol durante a pandemia, sendo certo que a onerosidade acarretaria problemas também quanto à competitividade do clube diante dos demais", diz trecho da decisão que determina a penhora de valor de R$ 10.608.331,22 referente às premiações do Brasileirão, Libertadores e Mundial de Clubes do ano de 2019.A dívida com o Bacen é referente a uma multa original (e corrigida com os anos) de R$ 38.367.280,00, aplicada em 2013 ao Rubro-Negro, por supostas irregularidades no registro dos valores de negociações internacionais entre os anos de 1993 e 1998 - como a venda de Sávio ao Real Madrid, em 1997.