Justiça ordena execução de dívidas trabalhistas do Vasco; valor chega a quase R$ 100 milhões

Um novo velho problema para o Vasco. A Justiça determinou a execução de R$ 93,5 milhões em dívidas trabalhistas do clube cruz-maltino. O valor, antes equacionado no Ato Trabalhista, passa a ser devido de uma vez. A informação foi publicada originalmente pelo site Esporte News Mundo e confirmada pela reportagem do LANCE!.O Vasco foi retirado do Ato Trabalhista em maio, e uma decisão do tipo era até previsível. No caso, o processo original é de 2014, no qual um ex-funcionário do clube cobrava R$ 60 mil. Confira as fontes das receitas para a execução.
- R$ 24 milhões de direitos de transmissão do Grupo Globo.
- 30% do que o clube ainda tem de receber pelos mesmos direitos de transmissão.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
- Até R$ 900 mil por mês em bloqueios de contas.
- 30% de premiações e classificações em torneios da CBF.
- 30% da receita do programa sócio-torcedor.
- 30% da receita da VascoTV.
- 30% dos valores a receber da TV Record por direitos de transmissão.
- 30% dos valores das receitas dos patrocinadores BMG, TIM, Havan e Ambev.