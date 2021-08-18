Justiça ordena execução de dívidas trabalhistas do Vasco; valor chega a quase R$ 100 milhões

Um novo velho problema para o Vasco. A Justiça determinou a execução de R$ 93,5 milhões em dívidas trabalhistas do clube cruz-maltino. O valor, antes equacionado no Ato Trabalhista, passa a ser devido de uma vez. A informação foi publicada originalmente pelo site Esporte News Mundo e confirmada pela reportagem do LANCE!.O Vasco foi retirado do Ato Trabalhista em maio, e uma decisão do tipo era até previsível. No caso, o processo original é de 2014, no qual um ex-funcionário do clube cobrava R$ 60 mil. Confira as fontes das receitas para a execução.