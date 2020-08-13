Justiça obriga Cruzeiro a reativar contrato do lateral-esquerdo Dodô e reintegrá-lo ao elenco da Raposa

O Cruzeiro foi obrigado pela Justiça do Trabalho a reativar o contrato com o lateral-esquerdo Dodô, que também deverá ser reintegrado ao elenco celeste. O jogador acionou a Justiça para que o seu acordo com o clube celeste fosse cumprido. A juíza Flávia Fonseca Parreira Storti, da 39ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, julgou procedentes os pedidos do jogador e deu parecer favorável ao lateral, que vai “reforçar” a Raposa. “Condenar o reclamado a proceder à celebração do novo contrato especial de trabalho desportivo e ao respectivo registro na entidade de administração da respectiva modalidade desportiva , admitindo o reclamante novamente nos treinamentos, obrigação que deverá ser cumprida no prazo de 10 dias após a publicação desta sentença, independentemente do trânsito em julgado sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), limitada a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)" - dizia o despacho da juíza a sentença. O lateral pedia em sua ação contra a Raposa que que o clube cumpra um acordo feito ainda na gestão do ex-presidente Wagner Pires de Sá, que prometeu um novo vínculo até dezembro de 2023, tendo pagamentos de R$ 8,8 milhões só em luvas, se Dodô fizesse três partidas ou o Cruzeiro fizesse 15 pontos no Campeonato Brasileiro de 2019. Dodô estava emprestado pela Sampdoria, da Itália, no ano passado, vindo com uma cláusula de obrigatoriedade de compra pelo Cruzeiro no fim do ano, além do novo contrato. Todavia, após a saída de Wagner Pires e sua diretoria, o conselho gestor revisou o acordo com o lateral e entendeu que não havia obrigação do clube azul em cumprir as promessas da antiga diretoria.