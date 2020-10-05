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Justiça nega recurso de Peres para voltar à presidência do Santos

TJ-SP recusou o pedido de tutela cautelar que previa a desconsideração da reunião do Conselho Deliberativo que terminou no afastamento do dirigente...
LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 12:46

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 12:46

Crédito: Ivan Storti/Santos
Na tentativa de retornar à presidência do Santos, José Carlos Peres teve negado o seu pedido de recurso para anular a reunião do Conselho Deliberativo da última segunda-feira (28), que votou favoravelmente a abertura de um novo processo de impeachment contra o cartola e consequente afastamento.
Segundo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve requisito para concessão do pedido nem irregularidade na assembleia que culminou no afastamento de Peres. O presidente foi afastado do cargo após a Comissão de Inquérito e Sindicância, através do relatório documentado pelo Conselho Fiscal, considerar a gestão de 2019 do Peixe como temerária, mesmo com um superavit de R$ 23,5 milhões. Entre as alegações se encontram o mau uso do cartão corporativo, comissões pagas a empresários e não registradas pelo clube, aumento expressivo no orçamento etc.
Além de Peres, os integrantes do Comitê Gestor também foram afastados. A partir de agora, eles têm o direito a ampla defesa que deverá ser votada novamente pelos conselheiros em um prazo de até 60 dias. Prosseguindo a definição favorável ao processo de impedimento, será convocada uma assembleia de sócios para definição final.
Enquanto isso, o vice-presidente, Orlando Rollo, exerce o cargo máximo do Santos, tendo já nomeado um novo grupo de gestores desde a última terça-feira (29).

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