Justiça condena Flamengo a pagar R$ 1 milhão por dívida com atacante Marcelo Cirino

Crédito: Pedro Martins/AGIF/LANCE!Press

O Flamengo foi condenado pela Justiça a pagar R$ 1 milhão para o atacante Marcelo Cirino, que defendeu o clube entre 2015 e 2017. A sentença parcial foi feira, na tarde desta quinta-feira, pela juíza Natália dos Santos Medeiros, da 42ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1). A informação foi divulgada pelo site "Esporte News Mundo".

+ Jogo de seis pontos! Veja os capítulos recentes da rivalidade entre Palmeiras e FlamengoO atleta havia movido um processo no fim de 2019 cobrando um valor total de R$ 5.121.947,75. Entre as alegações de Cirino estavam o pagamento de direito de arena, premiações, férias e FGTS. A juíza determinou pelo pagamento de parte deste valor. Cabe recurso para ambas as partes.

+ Veja mais notícias do Flamengo+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela atualizada do Brasileirão