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Justiça condena Flamengo a pagar R$ 1 milhão por dívida com atacante Marcelo Cirino

Atualmente no Chongqing Lifan, da China, atleta havia movido processo no fim de 2019...
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Publicado em 

21 jan 2021 às 16:32

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 16:32

Crédito: Pedro Martins/AGIF/LANCE!Press
O Flamengo foi condenado pela Justiça a pagar R$ 1 milhão para o atacante Marcelo Cirino, que defendeu o clube entre 2015 e 2017. A sentença parcial foi feira, na tarde desta quinta-feira, pela juíza Natália dos Santos Medeiros, da 42ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1). A informação foi divulgada pelo site "Esporte News Mundo".
+ Jogo de seis pontos! Veja os capítulos recentes da rivalidade entre Palmeiras e FlamengoO atleta havia movido um processo no fim de 2019 cobrando um valor total de R$ 5.121.947,75. Entre as alegações de Cirino estavam o pagamento de direito de arena, premiações, férias e FGTS. A juíza determinou pelo pagamento de parte deste valor. Cabe recurso para ambas as partes.
+ Veja mais notícias do Flamengo+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela atualizada do Brasileirão
Contratado como reforço de peso, Cirino nunca conseguiu corresponder às expectativas no Flamengo. Destacou-se no Carioca de 2015, mas caiu de produção e não deixou saudades na torcida rubro-negra. No total, marcou 24 gols em 104 jogos pelo clube carioca.

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