Justiça atualiza dívida e Willian Arão, do Flamengo, deve R$ 4,8 milhões ao Botafogo

O processo do Botafogo envolvendo Willian Arão passou por uma atualização. A justiça determinou que o meio-campista do Flamengo deve R$ 4,8 milhões ao clube de General Severiano por ressarcimento por perdas e danos. A notícia foi dada primeiramente pelo "Canal do Mandy".

Internamente, o Botafogo esperava que o valor da dívida fosse bem maior. O valor inicial do processo, que corre desde 2019 na Justiça, era de R$ 4 milhões. A partir de juros e correção monetária, a expectativa por parte do Alvinegro era receber algo entre R$ 8 milhões.O Botafogo processou Willian Arão porque em 2016, após o jogador ter passado a temporada por empréstimo no clube, o Alvinegro depositou R$ 400 mil para exercer uma opção de compra que estava prevista no contrato. O jogador, contudo, "devolveu" o dinheiro ao Glorioso e fechou com o Flamengo dias depois.