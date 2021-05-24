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Justiça atualiza dívida e Willian Arão, do Flamengo, deve R$ 4,8 milhões ao Botafogo

Quantia é referente ao processo do Alvinegro pela saída do meio-campista rumo ao Rubro-Negro, em 2016; clube de General Severiano esperava um valor maior...
LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2021 às 15:56

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 15:56

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O processo do Botafogo envolvendo Willian Arão passou por uma atualização. A justiça determinou que o meio-campista do Flamengo deve R$ 4,8 milhões ao clube de General Severiano por ressarcimento por perdas e danos. A notícia foi dada primeiramente pelo "Canal do Mandy".
+ Ex-VP de comunicação critica Botafogo após vice: 'A gestão CEP só deu alegrias'
Internamente, o Botafogo esperava que o valor da dívida fosse bem maior. O valor inicial do processo, que corre desde 2019 na Justiça, era de R$ 4 milhões. A partir de juros e correção monetária, a expectativa por parte do Alvinegro era receber algo entre R$ 8 milhões.O Botafogo processou Willian Arão porque em 2016, após o jogador ter passado a temporada por empréstimo no clube, o Alvinegro depositou R$ 400 mil para exercer uma opção de compra que estava prevista no contrato. O jogador, contudo, "devolveu" o dinheiro ao Glorioso e fechou com o Flamengo dias depois.
O Alvinegro colocou o jogador na Justiça e teve o direito a indenização. A Justiça abriu a possibilidade de execução de dívida - depende de verba ou penhora de bens no nome do jogador - ou um acordo direto com Willian Arão.

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