Justiça aceita pedido da Odebrecht, e Botafogo tem mais de R$ 50 milhões penhorados

Na noite desta sexta-feira, a Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido da Odebrecht sobre uma penhora milionária contra o Botafogo no valor de R$ 53.362.122,00. O pedido foi aceito pela juíza Paula de Menezes Caldas, em decisão da 49ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A informação é do site Esporte News Mundo.+ Jonathan: 'Sou um cara que trabalha muito e que se dedica bastante'O site ainda revelou que a magistrada determinou que os mandados de penhora de créditos que o Alvinegro ainda tem a receber, até o limite total da execução, fossem expedidos de maneira imediata. Destaca-se que "o descumprimento desta decisão importará na aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça" por parte dos responsáveis legais dos envolvidos.O primeiro pedido de penhora da Odebrecht é sobre os direitos de transmissão em televisão aberta do Campeonato Carioca deste ano e de próximo, veiculados a Record TV. A empreiteira pleiteia um valor de R$ 3,9 milhões neste trecho da solicitação em juízo como valor que o Botafogo tem a receber para ser penhorada.