Justiça absolve acusados de agressão a torcedor do Fluminense; família vai recorrer da sentença

Crédito: Sergio Santana/Lancepress

Em julgamento realizado nesta quinta-feira, na 4ª Vara Criminal, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) decidiu por absolver os três acusados de agredirem o torcedor do Fluminense Pedro Scudi. O trio estava preso preventivamente e fazia parte de uma torcida organizada do Vasco.

Eles foram denunciados por tentativa de homicídio triplamente qualificado, associação criminosa e promoção de tumulto em eventos esportivos. Um alvará de soltura também foi expedido.

>>> Confira a tabela do Campeonato CariocaA família de Scudi vai recorrer, segundo informações do Globo. De acordo com a sentença, a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentou insuficiência de provas para autoria dos supostos crimes. O tricolor foi agredido com barras de ferro e ficou em coma induzido - foram 157 dias internados.