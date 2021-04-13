Jurgen Klopp elogia Vinícius Júnior: 'Me impressionou'

Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, elogiou o atacante brasileiro Vinícius Júnior em coletiva de imprensa. O jovem foi responsável por marcar dois gols na vitória do Real Madrid sobre os Reds por 3 a 1 pelo primeiro confronto das quartas de final da Champions League.- Me impressinou, não me surpreendeu. É um talento incrível.
> Veja a tabela da Champions League
Vinícius deve ser titular no time de Zidane nesta quarta-feira, mas o comandante alemão acredita que seus jogadores são capazes de reverter a desvantagem em Anfield.
- Temos que tentar ganhar a partida. Não temos nada a perder. Se pudermos criar mais do que em Madri, pois lá não tivemos muitas oportunidades, nós veremos (o que acontece). Iremos criar nossa própria atmosfera.
O histórico de confrontos entre os clubes mostra muito equilíbrio: em sete partidas entre Real Madrid e Liverpool, os espanhóis venceram em quatro, enquanto os ingleses conquistaram três triunfos.