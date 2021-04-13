Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jurgen Klopp elogia Vinícius Júnior: 'Me impressionou'

Atacante brasileiro marcou dois gols na vitória do Real Madrid sobre o Liverpool por 3 a 1 pelo primeiro jogo entre as equipes nas quartas de final da Champions League...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 10:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2021 às 10:09
Crédito: Vinícius Júnior deve ser titular nesta quarta-feira contra o Liverpool (GABRIEL BOUYS / AFP
Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, elogiou o atacante brasileiro Vinícius Júnior em coletiva de imprensa. O jovem foi responsável por marcar dois gols na vitória do Real Madrid sobre os Reds por 3 a 1 pelo primeiro confronto das quartas de final da Champions League.- Me impressinou, não me surpreendeu. É um talento incrível.
> Veja a tabela da Champions League
Vinícius deve ser titular no time de Zidane nesta quarta-feira, mas o comandante alemão acredita que seus jogadores são capazes de reverter a desvantagem em Anfield.
- Temos que tentar ganhar a partida. Não temos nada a perder. Se pudermos criar mais do que em Madri, pois lá não tivemos muitas oportunidades, nós veremos (o que acontece). Iremos criar nossa própria atmosfera.
O histórico de confrontos entre os clubes mostra muito equilíbrio: em sete partidas entre Real Madrid e Liverpool, os espanhóis venceram em quatro, enquanto os ingleses conquistaram três triunfos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

liverpool real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados