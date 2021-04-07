Jurgen Klopp critica local de partida contra o Real Madrid

Após a derrota para o Real Madrid por 3 a 1 pela Champions League, o técnico Jurgen Klopp criticou a estrutura do Estádio Alfredo Di Stefano. O alemão afirmou que atuar no campo do Castilla foi difícil, mas espera uma nova postura em Anfield.- Deve ser uma tarefa complicada para o Real Madrid em Anfield. Essa noite foi difícil, pois foi muito difícil pelo campo, mas Anfield pelo menos é um estádio apropriado e será bom para nós.