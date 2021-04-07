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futebol

Jurgen Klopp critica local de partida contra o Real Madrid

Treinador do Liverpool afirmou que Estádio Alfredo Di Stefano não é apropriado e espera que a situação seja diferente no duelo de Anfield na próxima semana...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 08:56

LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2021 às 08:56
Crédito: PHIL NOBLE / POOL / AFP
Após a derrota para o Real Madrid por 3 a 1 pela Champions League, o técnico Jurgen Klopp criticou a estrutura do Estádio Alfredo Di Stefano. O alemão afirmou que atuar no campo do Castilla foi difícil, mas espera uma nova postura em Anfield.- Deve ser uma tarefa complicada para o Real Madrid em Anfield. Essa noite foi difícil, pois foi muito difícil pelo campo, mas Anfield pelo menos é um estádio apropriado e será bom para nós.
> Veja a tabela da Champions League
Desde o retorno das partidas em meio a pandemia da Covid-19, os merengues optaram por jogar no Di Stefano, em que normalmente joga o Real Madrid B. Enquanto isso, o Santiago Bernabéu passa por uma grande reforma e a previsão é de que fique pronto para a temporada 2022/2023.

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