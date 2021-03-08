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Juntos no Flamengo? Rafinha revela vontade de Vidal em jogar pelo clube: 'Ele se identifica e gosta da torcida'

Em participação em live, lateral-direito falou sobre a admiração do volante chileno pelo clube rubro-negro...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 18:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2021 às 18:20
Crédito: Reprodução
Em negociação para retornar ao Flamengo, Rafinha deu uma declaração animadora para os torcedores rubro-negros. Nesta segunda-feira, o lateral-direito participou de uma live no canal "Barbaridade TV" e revelou que o chileno Arturo Vidal tem muita vontade de jogar pelo clube carioca. Segundo ele, o volante acompanha as partidas do Fla e costuma usar a camisa que tem.- O Arturo ama o Flamengo. Ele fala que no Brasil ele se identifica com o Flamengo, que ele gosta da torcida. Quando ele viu a gente ganhando a Libertadores em 2019 ele ficou maluco, falou "Rafa, eu tenho que jogar no Flamengo". É um dos melhores meias do mundo. No Brasil, Vidal é flamenguista. Lá, ele tira onda e usa a camisa do Flamengo. Tenho certeza que no futuro ele vai vestir a camisa do Flamengo. Ele tem muita vontade.
Rafinha e Vidal foram companheiros no Bayern de Munique entre 2015 e 2018. Atualmente, o chileno atua pela Inter de Milão e tem contrato até meados de 2022. Rafinha, por sua vez, está sem clube e tem negociações avançadas para retornar ao Flamengo nesta temporada. Sobre a negociação, ele disse que já aceitou os valores oferecidos e aguarda uma resposta da diretoria rubro-negra.
+ Rafinha fala sobre negociação com o Flamengo: 'Quero voltar. Tem tudo para ter um final feliz'
- O Flamengo é um clube que tem um grupo de pessoas que decide. Não só uma pessoa. A gente já está de acordo com tudo que foi passado, não estou exigindo nada. Já estou de acordo com tudo que eles me ofereceram.

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