Junto à CBF, Ferj e STJD, Jorge Salgado avisa: 'O Vasco vai se insurgir contra essa injustiça'

Crédito: Jorge Salgado vive as primeiras semanas à frente do Vasco, e com grandes missões (Rafael Ribeiro / Vasco

Um dia depois da confusão em torno da arbitragem no jogo contra o Internacional, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, voltou ao Twitter. Desta vez, ele tratou de informar à torcida que acionou CBF e Ferj. O clube já havia informado que, nesta terça-feira, entrará com ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Confira a manifestação de Salgado:"Torcida Vascaína, falei ontem à noite com o Secretário-geral da CBF, Walter Feldman, e com o presidente da FFERJ, Rubens Lopes, sobre o escândalo do VAR no jogo de ontem.

O Vasco vai se insurgir contra essa injustiça. Nossos Departamentos Jurídico e de Futebol estão trabalhando para que sejam tomadas as medidas cabíveis, tanto na esfera administrativa como junto à Justiça Desportiva.

Temos que garantir a lisura da principal competição do país. Enquanto isso, nossos atletas e comissão técnica técnica seguem focados e trabalhando duro para as próximas partidas. Em frente. SV."