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Junto à CBF, Ferj e STJD, Jorge Salgado avisa: 'O Vasco vai se insurgir contra essa injustiça'

Presidente do Cruz-Maltino revela conversas com Walter Feldman e Rubens Lopes após o que chamou de 'escândalo' envolvendo o VAR no jogo contra o Internacional...
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Publicado em 

15 fev 2021 às 15:29

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 15:29

Crédito: Jorge Salgado vive as primeiras semanas à frente do Vasco, e com grandes missões (Rafael Ribeiro / Vasco
Um dia depois da confusão em torno da arbitragem no jogo contra o Internacional, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, voltou ao Twitter. Desta vez, ele tratou de informar à torcida que acionou CBF e Ferj. O clube já havia informado que, nesta terça-feira, entrará com ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Confira a manifestação de Salgado:"Torcida Vascaína, falei ontem à noite com o Secretário-geral da CBF, Walter Feldman, e com o presidente da FFERJ, Rubens Lopes, sobre o escândalo do VAR no jogo de ontem.
O Vasco vai se insurgir contra essa injustiça. Nossos Departamentos Jurídico e de Futebol estão trabalhando para que sejam tomadas as medidas cabíveis, tanto na esfera administrativa como junto à Justiça Desportiva.
Temos que garantir a lisura da principal competição do país. Enquanto isso, nossos atletas e comissão técnica técnica seguem focados e trabalhando duro para as próximas partidas. Em frente. SV."
Depois da derrota para o Colorado, a situação cruz-maltina segue perigosa. O time continua na zona de rebaixamento, mas, agora, só faltam duas rodadas para o fim da competição.

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