Juniores: na véspera da Supercopa do Brasil, Vasco anuncia renovação de JP Galvão

Na véspera da Supercopa do Brasil da categoria de juniores, o Vasco anunciou a renovação do volante João Pedro Galvão. O novo vínculo tem validade até janeiro de 2023.Aos 19 anos, JP Galvão vem atuando na lateral-direita, e faz parte de uma geração promissora. Além dos profissionais reintegrados ao sub-20, casos de Miranda, Caio Lopes e Vinícius, outros atletas têm se destacado em diferentes ocasiões.