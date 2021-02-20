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Juniores: na véspera da Supercopa do Brasil, Vasco anuncia renovação de JP Galvão

Volante, que vem atuando na lateral-direita, tem novo vínculo com validade até 2023...
LanceNet

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Publicado em 

20 fev 2021 às 16:56

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 16:56

Crédito: JP Galvão ampliou o contrato com o Vasco (Divulgação / Vasco
Na véspera da Supercopa do Brasil da categoria de juniores, o Vasco anunciou a renovação do volante João Pedro Galvão. O novo vínculo tem validade até janeiro de 2023.Aos 19 anos, JP Galvão vem atuando na lateral-direita, e faz parte de uma geração promissora. Além dos profissionais reintegrados ao sub-20, casos de Miranda, Caio Lopes e Vinícius, outros atletas têm se destacado em diferentes ocasiões.
O duelo deste domingo é contra o Atlético-MG, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). Confira os relacionados para a partida.
Goleiros:CaduPabloPatrick
Zagueiros:MenezesMirandaPimentel
Lateral:Saulo
Volantes:AndreyRodrigoJP Galvão
Meias:ArthurCaio EduardoCaio LopesLaranjeiraMarlon GomesMatias GalarzaMT
Atacantes:JuanFigueiredoJoão PedroViniciusMarcos Dias

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