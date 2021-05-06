Junior Barranquilla x Fluminense: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Depois de mais alguns dias de indefinição, Junior Barranquilla e Fluminense vão se enfrentar nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida, inicialmente marcada para a Colômbia, mudou para o Estádio Monumental Banco Pichincha, em Guayaquil (EQU), por conta da situação conturbada com protestos nas cidades colombianas.
O Junior chega embalado depois de eliminar o Independiente Santa Fe no Campeonato Colombiano, mas ainda busca a primeira vitória na Libertadores. Com um empate e uma derrota, o técnico Luís Peréa ainda precisará superar um problema na defesa. O zagueiro Willer Ditta cumprirá suspensão e seu companheiro, Mera, fica fora por lesão. O atacante Teo Gutierrez já está há quatro jogos sem atuar por conta de um desconforto no calcanhar do pé esquerdo e é dúvida.
O Fluminense vem sofrendo com as mudanças na logística e o desgaste natural da maratona de partidas, mas utilizou um time misto nos últimos jogos do Campeonato Carioca para reduzir o impacto. Depois da vitória diante do Santa Fe, a equipe empatou com a Portuguesa na semifinal por 1 a 1. Os desfalques serão o volante Hudson, que precisará passar por cirurgia, e Egídio, expulso na última rodada. John Kennedy segue fora após testar positivo para Covid-19.
Veja a tabela da Libertadores
FICHA TÉCNICAJUNIOR BARRANQULLA X FLUMINENSE
Data/Hora: 06/05/2021, às 21h (de Brasília)Local: Estádio Monumental Banco Pichincha, em Guayaquil (EQU)Árbitro: Julio Bascuñan (CHI)Assistentes: Jose Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)Onde ver: Fox Sports, Facebook e tempo real do LANCE!JUNIOR BARRANQUILLA (Técnico: Luís Peréa)Sebastián Vieira; Viafara, Martínez, Rosero e Gabriel Fuentes; Moreno e Vásquez; Pajoy, Luis Gonzáles e Hinestroza; Borja.
Desfalques: Germán Mera (lesionado) e Teo Gutiérrez (dúvida)Suspensos: Willer DittaPendurados: Hinestroza
FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro, Danilo Barcelos; Yago Felipe, Martinelli, Nene; Luiz Henrique, Fred e Kayky.
Desfalques: John Kennedy (Covid-19), Hudson (lesão no joelho direito)Suspensos: EgídioPendurados: Martinelli
Palpites: Na redação do LANCE!, 20% apostam na vitória do Junior Barranquilla, enquanto 40% acreditam que será empate e os outros 40% acham que o Fluminense vence.