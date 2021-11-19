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Júnior Baiano elege Gustavo Gómez como melhor zagueiro da final da Libertadores

Campeão da América pelo Verdão em 1999, o ex-jogador fez elogios ao paraguaio...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2021 às 16:00

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 16:00

Campeão da Libertadores pelo Palmeiras em 1999, o ex-zagueiro Júnior Baiano projetou a decisão continental do próximo dia 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai, em entrevista ao programa 'Resenha', da ESPN
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O ex-jogador do Verdão elegeu Gustavo Gómez como o melhor defensor entre as duas equipes que brigam pelo título sul-americano.
- Dos quatro, hoje o David Luiz dispensa comentários, né? Pela carreira dele, pelos anos que jogou na Europa. Mas, eu vou com o paraguaio (Gustavo Gómez). Está muito bem, um cara que joga muito bem, muito firme na marcação. Aquele zagueiro que quando é para jogar duro, joga duro. Quando é para sair jogando, sai jogando. Eu acho que hoje ele leva vantagem, uma pequena vantagem sobre os outros três - comentou Baiano.
Veja a tabela completa do BrasileirãoO ex-atleta jogou tanto no Palmeiras como no Flamengo ao longo de sua carreira. Revelado pelo clube carioca, o zagueiro foi um dos principais nomes da posição durante os anos 1990. Pelo Alviverde, Júnior Baiano atuou em 72 partidas entre 1998 e 1999, tendo conquistado os títulos da Copa Mercosul e Libertadores, sendo, inclusive, artilheiro da equipe durante a campanha, com cinco gols marcados.
Júnior Baiano também conta com passagens expressivas pela Seleção Brasileira, sendo titular da Amarelinha durante a Copa do Mundo de 1998. O ex-jogador conquistou a Copa das Confederações pelo Brasil em 1997.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
A oito dias da final da Libertadores, o Palmeiras ainda terá mais dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro antes de embarcar para a capital uruguaia. Os comandados de Abel Ferreira irão enfrentar o Fortaleza, neste sábado (20), na Arena Castelão, e o Atlético-MG, na próxima terça-feira (23), no Allianz Parque.
Crédito: GustavoGómezchegouaoPalmeirasem2018esetornouídolodatorcida(Foto:CesarGreco

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