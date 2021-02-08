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Juninho voltou e foi elogiado por Vanderlei Luxemburgo: ele tem vaga na equipe titular do Vasco?

Após três partidas sem ser utilizado, meio-campista é nominalmente valorizado pelo treinador, que citou peso acima do exigido para a justificar tê-lo barrado...
LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 08:30

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 08:30

Crédito: Juninho teve espaço com todos os treinadores do Vasco na atual temporada (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco não venceu, mas voltou melhor para o segundo tempo do jogo contra o Flamengo, na última quinta-feira. Foram três as substituições feitas pelo técnico Vanderlei Luxemburgo ainda no intervalo. Um deles foi bastante elogiado pelo treinador: Juninho. A revelação vascaína está pronta para ser titular?- O Juninho emagreceu, tem treinado bem e mereceu oportunidade. Teve atuação boa, jogou parte por fora e parte por dentro. Tem qualidade, mas estava acima do peso - explicou o treinador, logo após a partida.
A explicação pelo peso pode explicar a pouca utilização recentemente do meio-campista. Ele vinha sendo utilizado por Ricardo Sá Pinto e pelo próprio Luxemburgo até ficar três jogos sem ser utilizado. Voltou após o intervalo da última partida.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Juninho soma 25 partidas como profissional. Valorizado por Abel Braga, no início do ano passado, viveu longo imbróglio, mas renovou contrato. Tem 12 partidas como titular e 13 como suplente.
Atualmente, o que parece ser o meio-campo preferido de Luxa é formado pode Bruno Gomes, Benítez e Gil. "Por fora", como o treinador falou, jogaram Gabriel Pec e Yago Pikachu na última partida. Quando Léo Matos saiu, Pikachu voltou à lateral direita e Juninho ocupou a ponta direita, inicialmente.
Juninho tem vaga? No lugar de quem você o escalaria?

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