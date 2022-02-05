Juninho, Felipe Ferreira ou Raí? Enderson testa opções em busca do meia ideal no Botafogo

Se o time do Botafogo parece, aos poucos, caminhar para um desenho fixo neste começo de temporada, uma posição ainda traz dúvidas a Enderson Moreira: a posição avançada do meio-campo. O treinador já testou Juninho, Felipe Ferreira e Raí em três jogos do Campeonato Carioca.+ Humildade, destaque na Copinha e 'técnica de camisa 10': quem é Raí, meia que selou a vitória do Botafogo

Dos três, apenas Raí não iniciou uma partida como titular - mas entrou nos últimos dois jogos e, inclusive, marcou o último gol do Glorioso na vitória por 4 a 2 sobre o Madureira, na última quinta-feira.

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Juninho chegou na temporada com expectativa. Destaque do time sub-20 no ano passado, com 15 gols e sete assistências, o jogador passou batido na estreia na equipe principal, no empate contra o Boavista, sendo substituído durante o segundo tempo. Desde então, não voltou a pisar mais nos gramados.

Felipe Ferreira quase deixou o Botafogo ao término da última temporada. Sem espaço na reta final da Série B, o camisa 17 chegou a receber propostas mas optou por ficar. Recebeu uma chance de Enderson Moreira, iniciou o jogo contra o Bangu e marcou um gol. Contra o Madureira, voltou a ser titular mas não jogou bem - foi substituído nos dois.

Raí vive um período de ascensão, mas ainda não viveu a situação de iniciar uma partida. Até aqui, apenas entrou no decorrer dos duelos, balançando as redes contra o Tricolor Suburbano e tendo impacto vindo do banco de reservas.

Três jogadores e três características diferentes. Do jogador que pisa mais na área ao que cadencia mais o jogo para dar passes aos companheiros, Enderson parece ainda não ter encontrado o meio-campista para o esquema.