Juninho é vendido e rende R$ 5 milhões ao Palmeiras

Crédito: Agência Palmeiras/Divulgação

O zagueiro Juninho acertou sua saída do Brasil e rendeu uma boa quantia aos cofres do Palmeiras. Negociado com o Midtjylland, da Dinamarca, o defensor deixará o Bahia por R$10 milhões. Deste valor, o Verdão receberá metade, ou seja, R$5 milhões, dado que detém 50% dos direitos econômicos do jogador.

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Em 2017, o Alviverde comprou 70% dos direitos do atleta por 3 milhões de euros (R$10,2 milhões de reais, na cotação da época). Dois anos depois, 20% foram vendidos ao Bahia por R$5,7 milhões e o restante permaneceu com o clube paulistano.