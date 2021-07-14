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futebol

Juninho é vendido e rende R$ 5 milhões ao Palmeiras

Zagueiro foi negociado com o Midtjylland, da Dinamarca
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Publicado em 14 de Julho de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jul 2021 às 07:30
Crédito: Agência Palmeiras/Divulgação
O zagueiro Juninho acertou sua saída do Brasil e rendeu uma boa quantia aos cofres do Palmeiras. Negociado com o Midtjylland, da Dinamarca, o defensor deixará o Bahia por R$10 milhões. Deste valor, o Verdão receberá metade, ou seja, R$5 milhões, dado que detém 50% dos direitos econômicos do jogador.
“Novo Valdivia” deixou o Palmeiras sem jogar: lembre o destino de “Novos Pelés”, “Zicos”e similares
Em 2017, o Alviverde comprou 70% dos direitos do atleta por 3 milhões de euros (R$10,2 milhões de reais, na cotação da época). Dois anos depois, 20% foram vendidos ao Bahia por R$5,7 milhões e o restante permaneceu com o clube paulistano.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoJuninho não conseguiu se firmar no Palmeiras e foi emprestado ao Atlético Mineiro e ao Bahia. No Nordeste, fez boas temporadas e, com isso, se credenciou a deixar o país, sendo vendido ao Midtjylland, da Dinamarca.

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