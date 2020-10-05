Julieta Lazcano, capitã da Argentina, reforça o vôlei do Fluminense

Crédito: Divulgação FFC

Neste final de semana chegou ao Rio de Janeiro o mais novo reforço do vôlei do Fluminense. Trata-se de Julieta Lazcano, capitã da seleção argentina e medalhista de bronze nos Jogos Pan-americanos Lima 2019. Ela assinou com o Tricolor para a temporada 2020/2021 e já treina com suas novas companheiras no ginásio de Laranjeiras.

Sendo assim, essa será a segunda passagem da argentina pelo voleibol brasileiro. Em 2018, a central de 31 anos e 1,90m de altura defendeu as cores do Curitiba e enfrentou o Fluminense. Neste duelo, ela se identificou com o clube, e após um ano na Polônia, poderá realizar o sonho de jogar pelo Tricolor.

– Na primeira vez que enfrentei o Fluminense, quando jogava pelo Curitiba, pensei: ‘Quero jogar aqui. Gostei muito desse clube’. Foi um pressentimento. Depois fui para a Polônia, mas não estava satisfeita lá e queria voltar para o Brasil. Até que em maio fui procurada pelo Fluminense e deu tudo certo – disse a argentina.

Na negociação com o Fluminense, além da paixão pelo clube, o desejo de jogar no Rio de Janeiro também pesou na decisão de Lazcano, que teceu muitos elogios à cidade maravilhosa.

– Conheci a cidade quando disputei os Jogos Olímpicos, em 2016, e me apaixonei. As pessoas aqui são muito boas e quando joguei contra o Fluminense em 2018 achei isso também. Amo a cidade, gosto muito do clube e agora, que estou conhecendo melhor, gosto cada vez mais – elogiou a central.