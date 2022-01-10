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Julião comemora momento 'garçom' e destaca fase do Vasco na Copa São Paulo: 'Estamos muito focados'

Com duas goleadas, dezessete gols marcados e um sofrido, o Cruz-Maltino iniciou a Copa São Paulo de forma impecável. Lateral-esquerdo tem três assistências na competição...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 13:50

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 13:50

Com duas goleadas, dezessete gols marcados e um sofrido, o Vasco iniciou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de forma impecável. A equipe dirigida pelo técnico Igor Guerra aposta na força ofensiva de seus laterais, que tem sido importante neste início. Entre eles, no lado esquerdo, Juilão deu três assistências, até aqui, e ajudou a abrir o placar nas vitórias sobre Lagarto-SE e Rio Claro-SP.- Eu era um jogador com bastante característica defensiva. Da reta final do ano passado pra cá, na preparação para a Copinha, eu venho trabalhando essa parte ofensiva e graças a Deus tenho tido bastante efetividade no ataque e conseguido ajudar a minha equipe – contou Julião em entrevista ao site oficial do clube.
+ Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro 2021
Nas categorias inferiores, o lateral era utilizado como zagueiro, posição que também atuou sob o comando de Igor Guerra na vitória sobre o Santos, por 4 a 1, pelo Brasileirão de 2021.
Na vitória sobre o Rio Claro-SP, Julião por pouco não deixou sua marca ao colocar a bola no travessão em uma precisa cobrança de falta. No rebote, Marlon Santos marcou de peixinho. Segundo o lateral, caso a bola tivesse entrado em sua cobrança, ele iria classificar sua atuação como perfeita.
- Tive uma boa atuação contra o Rio Claro. Venho treinando diariamente as cobranças de falta para aprimorar cada vez mais. Foi uma boa batida, mas infelizmente pegou no travessão, mas se eu consigo fazer o gol naquele lance teria sido uma partida perfeita. Estamos muito focados e agora é pensar no SKA Brasil - frisou.
+ Vasco anuncia a contratação do lateral-direito Weverton, emprestado pelo RB Bragantino
Nesta domingo, o grupo de 22 jogadores participaram de algumas atividades. Os atletas que atuaram mais de 45 minutos diante do Rio Claro-SP fizeram recovery e um trabalho de força na academia. O restando, inclusiva o atacante Juan, que está recuperado de um entorse no tornozelo direito, treinou no no Complexo Esportivo Central, um ginásio da cidade de Santana de Parnaíba.
Crédito: JuliãotemtrêsassistênciapeloVasconaCopaSãoPaulodeFutebolJúnior(Foto:JoãoCarlosGomes

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