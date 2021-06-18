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Jules Koundé, do Sevilla, é o primeiro alvo do Real Madrid caso Varane deixe o clube

Zagueiro francês que foi destaque no Sevilla pode substituir Raphael Varane no Real Madrid nesta janela de transferências...
LanceNet

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Publicado em 

18 jun 2021 às 16:54

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 16:54

Crédito: ATTILA KISBENEDEK / AFP
O zagueiro Jules Koundé, do Sevilla, é alvo do Real Madrid nesta janela de transferências. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, a equipe merengue deve ir atrás da contratação do jogador caso Raphael Varane deixe o clube.
Veja a tabela da EurocopaO Real Madrid contempla algumas opções caso Raphael Varane deixe o clube nesta janela de transferências. A primeira opção é manter os três zagueiros do clube: Éder Militão, Nacho e Alaba, este último contratado recentemente, e ter Vallejo, que voltou de empréstimo.
Outra opção do Real Madrid é ir no mercado para buscar um novo zagueiro de alto nível. Com a saída de Sergio Ramos, tal opção é vista como algo provável, e o alvo do clube é Jules Koundé, zagueiro francês que foi destaque do Sevilla nas últimas temporadas.
Jules Koundé, com apenas 22 anos, já é alvo de diversos gigantes do futebol mundial. O contrato do zagueiro francês com o Sevilla tem fim em 2024, e incluiu uma multa rescisória de 80 milhões de euros. O Manchester United já buscou pagar 55 milhões de euros no jogador na última janela, mas a proposta foi recusada.
Caso a tentativa por Jules Koundé não tenha sucesso para o Real Madrid, o clube espanhol vê Pau Torres, zagueiro destaque do Villarreal e da Seleção Espanhola, como opção para a zaga.

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