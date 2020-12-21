Juiz, sobre ofensa a Gerson: 'Este suposto ato não foi percebido por nenhum membro da arbitragem'

Além de justificar a expulsão de Gabigol, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP) relatou sobre o ocorrido entre Gerson e Índio Ramírez, no jogo deste domingo, vencido pelo Flamengo sobre o Bahia por 4 a 3, no Maracanã e válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.Gerson apontou que Ramírez, meia colombiano do Bahia, proferiu injúria racial em desabafo após o jogo - na beira do gramado e nas redes sociais, inclusive. O juiz, contudo, externou que "este suposto ato não foi percebido por nenhum membro da equipe de arbitragem no campo de jogo".