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Juiz, sobre ofensa a Gerson: 'Este suposto ato não foi percebido por nenhum membro da arbitragem'

Árbitro Flávio Rodrigues de Souza (junto à equipe de arbitragem) não constatou a injúria racial sofrida por Gerson, neste domingo, no jogo contra o Bahia...

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 23:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 dez 2020 às 23:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Além de justificar a expulsão de Gabigol, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP) relatou sobre o ocorrido entre Gerson e Índio Ramírez, no jogo deste domingo, vencido pelo Flamengo sobre o Bahia por 4 a 3, no Maracanã e válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.Gerson apontou que Ramírez, meia colombiano do Bahia, proferiu injúria racial em desabafo após o jogo - na beira do gramado e nas redes sociais, inclusive. O juiz, contudo, externou que "este suposto ato não foi percebido por nenhum membro da equipe de arbitragem no campo de jogo".
- Aos 7 minutos do segundo tempo houve um conflito entre os jogadores sr. Gerson Santos da Silva, de número 8 da equipe do Flamengo e doatleta da equipe do Bahia de numero 15 sr. Juan Pablo Ramírez Velasquez, onde o jogador do Flamengo alega ter sido chamado de "negro" porseu adversário mencionado. Informo que este suposto ato não foi percebido por nenhum membro da equipe de arbitragem no campo de jogo - relatou Flávio Rodrigues de Souza.
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