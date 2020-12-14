Juiz relata ofensas de dirigentes do Flamengo em súmula; Braz se defende: 'Me confundiram'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Dirigentes do Flamengo tiveram ofensas ditas ao longo do jogo contra o Santos, realizado no último domingo, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e vencido pelo Rubro-Negro por 4 a 1, relatadas na súmula pelo juiz Paulo Roberto Alves Junior. A partida ocorreu no Maracanã.De acordo com o árbitro, Rodolfo Landim (presidente), Marcos Braz (vice-presidente de futebol) e Cacau Motta (diretor de relações externas), nomeados no documento oficial, além de outros "os quais não foi possível identificar", proferiram até xingamentos, das arquibancadas do estádio - que, desde o jogo contra o Coritiba (21/11) não conta mais com sistema de som da torcida.

- Aos 35' minutos do 1º tempo, a equipe de arbitragem ouviu insultos vindos da arquibancada, na área onde se encontravam os seguintes dirigentes da equipe do C.R. Flamengo: Sr. Rodolfo Landim, Sr. Marcos Braz e Sr. Cacau Cotta, havia outros dirigentes, os quais não foi possível identificar. Foram proferidas as seguintes palavras: ‘Tá de sacanagem’, ‘Foi falta, seu arrombado’, ‘Apita essa p… direito, filho da p…’ - relatou o árbitro.

BRAZ SE MANIFESTA NO TWITTER

Via Twitter, na tarde desta segunda-feira, Marcos Braz se manifestou em sua defesa e afirmou que o juiz do confronto diante do Peixe o confundiu.

- Infelizmente me confundiram no estádio. Não assisto os jogos com os companheiros de diretoria que foram relatados na súmula . E claro, não vou “ dedurar “ o diretor que tem um berro invejável - escreveu o VP de futebol. PRÓXIMO JOGO É DE NOVO NO MARACA

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