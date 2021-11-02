Ju Pacheco, do Vasco, comemora volta de lesão e projeta clássico contra o Fluminense pelo Carioca Feminino

Crédito: Ju Pacheco, do Vasco, projeta clássico contra o Fluminense, que será disputado nesta quarta (Matheus Lima/Vasco

A equipe de futebol feminino do Vasco enfrenta o Fluminense, nesta quarta, às 15h, nas Laranjeiras, pela oitava rodada da Taça Guanabara. Capitã e titular da equipe durante a temporada, Ju Pacheco voltou de lesão e atuou nos empates contra Botafogo e Flamengo. Aos 22 anos, a volante fraturou a fíbula na última partida do Brasileiro A2, em julho deste ano, e desfalcou as Meninas da Colina no início do Carioca.- Estou muito feliz pela minha volta. É a primeira partida em que eu jogo 45 minutos. Nós sabíamos que seria um jogo muito difícil, mas trabalhamos bastante e fizemos uma semana perfeita de treinos - disse Ju Pacheco, em entrevista ao site oficial do clube.

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Esse será o terceiro clássico seguido que as Meninas da Colina terão pela frente no Estadual. Ju Pacheco destacou a importância de conquistar os três pontos nesta quarta na busca pelo título.

- A postura é sempre tentar entrar bem no jogo, pensando na vitória, precisamos dos três pontos para buscarmos o título da Taça Guanabara - finalizou a capitã.

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