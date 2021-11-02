Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ju Pacheco, do Vasco, comemora volta de lesão e projeta clássico contra o Fluminense pelo Carioca Feminino
futebol

Ju Pacheco, do Vasco, comemora volta de lesão e projeta clássico contra o Fluminense pelo Carioca Feminino

A volante fraturou a fíbula na última partida do Brasileiro A2, em julho e desfalcou as Meninas da Colina no início do Carioca. Ela voltou e atuou contra Botafogo e Flamengo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 nov 2021 às 17:48

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 17:48

Crédito: Ju Pacheco, do Vasco, projeta clássico contra o Fluminense, que será disputado nesta quarta (Matheus Lima/Vasco
A equipe de futebol feminino do Vasco enfrenta o Fluminense, nesta quarta, às 15h, nas Laranjeiras, pela oitava rodada da Taça Guanabara. Capitã e titular da equipe durante a temporada, Ju Pacheco voltou de lesão e atuou nos empates contra Botafogo e Flamengo. Aos 22 anos, a volante fraturou a fíbula na última partida do Brasileiro A2, em julho deste ano, e desfalcou as Meninas da Colina no início do Carioca.- Estou muito feliz pela minha volta. É a primeira partida em que eu jogo 45 minutos. Nós sabíamos que seria um jogo muito difícil, mas trabalhamos bastante e fizemos uma semana perfeita de treinos - disse Ju Pacheco, em entrevista ao site oficial do clube.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Esse será o terceiro clássico seguido que as Meninas da Colina terão pela frente no Estadual. Ju Pacheco destacou a importância de conquistar os três pontos nesta quarta na busca pelo título.
- A postura é sempre tentar entrar bem no jogo, pensando na vitória, precisamos dos três pontos para buscarmos o título da Taça Guanabara - finalizou a capitã.
+ Reta final da Série B e clássico com o Botafogo em São Januário: confira a agenda do Vasco em novembro
Com cinco vitórias e dois empates, o Vasco ocupa a quarta colocação com 18 pontos. Adversário desta quarta, o Fluminense lidera a Taça Guanabara com 21 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados