Jovic testa positivo para Covid-19 e vira mais um desfalque para Zidane no Real Madrid

Os problemas não param de surgir para Zidane. Nesta sexta-feira, o Real Madrid anunciou que o atacante Luka Jovic testou positivo para Covid-19, após o retorno da Data Fifa. Dessa forma, o sérvio passará por quarentena e desfalcará o clube espanhol nas próximas partidas.Jovic disputou três partidas com a seleção da Sérvia na última semana e se destacou. No empate em 1 a 1 contra a Escócia, pela repescagem da Eurocopa, foi o autor do único gol sérvio. Já no empate contra a Hungria, deu uma assistência, e na goleada sobre a Rússia, marcou mais dois gols.