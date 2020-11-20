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Jovic testa positivo para Covid-19 e vira mais um desfalque para Zidane no Real Madrid

Atacante foi diagnosticado com a doença após período com a seleção da Sérvia...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 15:57

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 15:57

Crédito: AFP
Os problemas não param de surgir para Zidane. Nesta sexta-feira, o Real Madrid anunciou que o atacante Luka Jovic testou positivo para Covid-19, após o retorno da Data Fifa. Dessa forma, o sérvio passará por quarentena e desfalcará o clube espanhol nas próximas partidas.Jovic disputou três partidas com a seleção da Sérvia na última semana e se destacou. No empate em 1 a 1 contra a Escócia, pela repescagem da Eurocopa, foi o autor do único gol sérvio. Já no empate contra a Hungria, deu uma assistência, e na goleada sobre a Rússia, marcou mais dois gols.
Este é o quarto caso recente de Covid-19 no elenco do Real Madrid. Antes da Data Fifa, Casemiro, Éder Militão e Hazard testaram positivo para a doença, mas já se recuperaram e voltaram a treinar. No entanto, os dois brasileiros não foram relacionados e irão desfalcar o Real Madrid diante do Villarreal.
+ CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO ESPANHOL

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