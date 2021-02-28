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Jovens pupilos de Ceni podem ser os principais trunfos do Flamengo no início do Carioca-2021

Pepê e João Gomes, que pediram para ser utilizados antes da volta do grupo principal, possuem estofo para brilhar sob o comando de Maurício Souza...
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Publicado em 

28 fev 2021 às 06:55

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 06:55

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Octacampeonato brasileiro comemorado, eventos de premiações realizados e folga. Mais precisamente, duas semanas de recesso. O elenco profissional do Flamengo só voltará aos treinos no Ninho do Urubu no dia 15 de março, quando o Carioca, a primeira competição na temporada 2021, já terá iniciado. Antes, a molecada do sub-20 e parte do plantel principal defenderão a equipe. Dentre eles, para as primeiras rodadas, Pepê e João Gomes estarão presentes e devem ser peças fundamentais para a articulação do time, que será comandado por Mauricio Souza, do sub-20, no início - assim como ocorreu no Estadual de 2020, quando o técnico esteve à beira do campo nas quatro primeiras partidas da Taça Guanabara.
Ambos fizeram um pedido para Rogério Ceni, e devem jogar a partir da segunda rodada, segundo informou inicialmente o site "ge". Michael também é outro atleta do grupo campeão que estará à disposição para os jogos iniciais.
Pupilos de Rogério Ceni, João Gomes e Pepê terminaram a temporada 2020 em alta e cercados de moral com a comissão técnica. O volante, por exemplo, atuou nas cinco das últimas seis rodadas do Brasileirão, sendo titular em uma oportunidade. Em todas, Gomes, a joia da vez no profissional, mostrou serviço (veja mais aqui).
QUEM TAMBÉM PODE SE DESTACAR
Hugo Moura, volante que retorna de empréstimo junto ao Coritiba, Ronaldo, na mesma situação, mas voltando do Bahia, e Bruno Viana, zagueiro recém-contratado por empréstimo (via Braga-POR), são outros jogadores que podem ganhar chances e se destacar neste início de Estadual, além da garotada que já vinha tendo oportunidades em 2020, ano atípico por conta da Covid-19.
A ver a definição de Mauricinho nas próximas horas.
OS JOGOS ATÉ A VOLTA DO GRUPO PRINCIPAL
2/3 - Flamengo x Nova Iguaçu (Maracanã) - 21h306/3 - Macaé x Flamengo (indefinido) - 18h14/3 - Flamengo x Fluminense (Maracanã) - 18h

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