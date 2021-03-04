Jovens do Vasco lutam, mas perdem para a Portuguesa na estreia dos times no Campeonato Carioca

Era um risco. O Vasco optou por planejar o início da temporada 2021 com um time de jovens contra a Portuguesa. Estreantes, juniores... um time cujo jogador mais velho tinha 22 anos. Não deu. Em São Januário, na noite desta quarta-feira, o time da casa perdeu por 1 a 0.EquilíbrioA primeira chance do jogo foi aos 12 minutos, quando Dilsinho se valeu de escanteio para finalizar de cabeça. Mas a bola foi para fora. As chances não foram frequentes, mas Chay cobrou falta aos 23 e Lucão afastou de manchete. A primeira chegada do Cruz-Maltino foi com Gabriel Pec, que não conseguir dar força ao chute de esquerda.
Vacilo, golDepois da parada técnica, o ritmo mais organizado da Portuguesa e de pouca eficiência do Vasco prosseguiu. E aos 31, Chay cobrou escanteio, Juninho não deu conta e Dilsinho testou para abrir o placar. Até o fim da primeira etapa, Romarinho teve uma chance e Cayo Tenório, numa tentativa de cruzamento, fez o goleiro trabalhar.
Mexidas surtem efeitoEra pouco, tanto que o técnico Diogo Siston fez três alterações no intervalo. E logo jogadas começaram a aparecer de todo jeito. O time da casa, mesmo jovem, passou a dominar o jogo: Juninho, Laranjeira, Gabriel Pec... a pressão era por todos os lados.
Lusa cozinhaPara a sorte da Lusa chegaram os 20 minutos e, com eles, a parada técnica. Foi o único modo de o ímpeto cruz-maltino diminuir. Pelo contrário, os visitantes tiveram uma chance que Lucão defendeu, mas o impedimento de Romarinho foi marcado.
Pressão finalMais experiente, a Lusinha voltou a ditar o ritmo da partida. E quase liquidou a partida aos 32 minutos. Douglas Eskilo fez jogada pela esquerda, mas o chute foi por cima da meta. Dois minutos depois, Andrezinho chutou de fora da área e a bola foi na trave. Pec até teve nova chance, mas, de novo, não conseguiu dar direção à finalização. Já nos acréscimos, Figueiredo chutou cruzado e a bola foi para fora.
FICHA TÉCNICAVASCO 0 X 1 PORTUGUESA-RJ
Estádio: São Januário, em São Paulo (RJ)Data e hora: 3 de março de 2021, às 21hÁrbitro: Alex Gomes StefanoAssistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Guilherme Vogas TavaresCartões amarelos: Ulisses (VAS); Wellington Cezar (POR)Cartões vermelhos: Não houve.
GOLS: Dilsinho, aos 31'/1ºT (0-1)
VASCO: Lucão, Cayo Tenório, Ulisses, Miranda e MT (João Pedro, 28'/2ºT); Caio Lopes (Arthur, 35'/2ºT) e Juninho; Gabriel Pec, Lucas Santos (Galarza, Intervalo) e Vinícius (Figueiredo, Intervalo); Tiago Reis (Laranjeira, Intervalo) - Técnico: Diogo Siston.
PORTUGUESA-RJ: Neguetti, Watson (Danilo, 15'/2ºT), Dilsinho, Guerra e Wellington Cezar; Luis Gustavo, Everton Heleno (Muniz, 37'/2ºT), Romarinho (Andrezinho, 37'/2ºT) e Chay; Emerson Carioca (Douglas Eskilo, 29'/2ºT) e Hugo Cabral - Técnico: Felipe Surian.