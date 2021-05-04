Jovens do sub-17 do Corinthians visitam o memorial do clube

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

Próximo de sua estreia pelo Campeonato Brasileiro, os Filhos do Terrão sub-17 tiveram uma tarde diferente nesta terça-feira. O Departamento de Formação de Atletas levou o elenco ao Memorial do clube para apresentar a história e as conquistas do Corinthians nestes 110 anos de fundação.TABELA> Veja classificação e simulador do Sul-Americana-2021 clicando aqui

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O tour foi idealizado pelo NESP (Núcleo Educacional Social-Psicológico) juntamente com a Comissão técnica do sub-17 e o Departamento Cultural do Corinthians, buscando promover a identidade alvinegra nas futuras gerações de atletas, formando o DNA Alvinegro nas categorias.

Esse grupo com os atletas do sub-17 acompanhou um passeio guiado contando toda a história do clube, o técnico Gustavo Almeida destacou a importância desta visita ao memorial.

- A ideia do departamento é sempre conectar a história do clube com a desses meninos. A origem do Corinthians é simples, operária, vem de gente que buscava o crescimento. E o clube cresceu, tornando-se uma referência de futebol no Brasil e no mundo. Os nossos meninos precisam sentir, conhecer e saber dessas histórias para buscarem os seus desafios, se espelhando na história e nos atletas que por aqui passaram - afirmou o comandante.