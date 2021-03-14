Jovens do Fluminense passam por trote e raspam o cabelo antes do Fla-Flu

Crédito: Foto: Reprodução / Instagram

Na primeira partida com o retorno de oito atletas do time profissional, os jovens do Fluminense passaram pelo tradicional trote antes do clássico com o Flamengo, neste domingo, no Maracanã. Alguns deles compartilharam imagens nas redes sociais com a cabeça raspada, algo comum com os que estreiam na equipe principal.

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Matheus Martins, que acabou sendo um dos cortados do banco de reservas, publicou a imagem da careca. Ele e João Neto foram os escolhidos para sair da lista final, já que só podem 23 no total.

Já Gabriel Teixeira, que será opção para Roger Machado, publicou uma imagem ao lado de Raí, ambos com o cabelo raspado. O jovem ainda brincou com o "estilo Ronaldo", já que deixou o corte com o famoso cascão do Fenômeno. Em um vídeo do Fluminense quando os atletas entraram para o aquecimento é possível ver pelo menos quatro atletas que passaram pelo trote.