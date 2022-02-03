Jovem Raí esbanja euforia pelo primeiro gol como profissional do Botafogo: 'Momento muito especial'

O meia Raí não escondeu sua euforia pelo desempenho que teve na vitória por 4 a 2 do Botafogo sobre o Madureira. Destaque alvinegro da Copa São Paulo, lançado no segundo tempo pelo técnico Enderson Moreira, falou sobre a partida na qual marcou seu primeiro gol como profissional pelo clube.- Primeiramente, quero agradecer a Deus por esse gol e também ao professor Enderson por me dar essa oportunidade. Até ontem eu era destaque da Copinha, fico feliz também, mas agora estou focado aqui no profissional. É um momento muito especial para mim - afirmou, ao PPV do Carioca.
Os botafoguenses assumiram a liderança do Campeonato Carioca, com sete pontos. A equipe supera no saldo de gols o Flamengo e o Vasco, que têm o mesmo número de pontos. O time comandado por Enderson Moreira volta a campo na segunda-feira (7), para enfrentar o Nova Iguaçu.