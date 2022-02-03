Jovem publica mensagem após atuar na estreia do time principal do Flamengo em 2022: 'Que sonho'

A primeira partida de Paulo Sousa no comando do Flamengo indicou algumas das mudanças que o treinador deseja ver na equipe para a temporada. Entre elas, a utilização de um esquema com três zagueiros. Diante do Boavista, na vitória por 3 a 0, o jovem Gabriel Noga foi um dos titulares desta linha, ao lado de Gustavo Henrique (que deu lugar a David Luiz) e Cleiton, também formado no Ninho. Após o jogo, Noga mostrou-se empolgado com a apresentação.- Noite especial demais! Que sonho. Seguimos em frente cada vez mais confiantes no trabalho. Vamos juntos, Nação - publicou Noga em seu perfil.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWNoga, que já havia atuado nas duas primeiras rodadas do Carioca com o time Sub-20, não foi o único a celebrar a vitória após a partida contra o Boavista. Everton Ribeiro, Matheuzinho, Hugo e Thiago Maia, entre outros, também compartilharam mensagens em seus perfis. Confira as publicações abaixo!