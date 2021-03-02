Jovem, mas experiente no Vasco atual, Cayo Tenório diz: 'Estou tentando passar tranquilidade'

O time do Vasco que vai iniciar o Campeonato Carioca está jovem. Bastante jovem. Tanto que um dos que fala com pose de veterano, dentre os atletas que vêm se preparando para os jogos iniciais, é o lateral-direito Cayo Tenório, de 22 anos.- Vivi algo parecido no ano passado, então estou tentando passar tranquilidade para todos esses meninos que estão chegando. É importante dar confiança nesse momento, pois talento todos eles possuem. Eu fui bem acolhido quando cheguei aqui e isso foi fundamental para que eu desenvolvesse o meu futebol - avaliou, ao site oficial do clube.