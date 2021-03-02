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Jovem, mas experiente no Vasco atual, Cayo Tenório diz: 'Estou tentando passar tranquilidade'

Lateral-direito é um dos jogadores com mais partidas como profissional dentre os que devem começar jogando a partida de estreia do Cruz-Maltino no Campeonato Carioca...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 18:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 18:39
Crédito: Cayo Tenório tem 20 jogos como profissional do Vasco (AFP
O time do Vasco que vai iniciar o Campeonato Carioca está jovem. Bastante jovem. Tanto que um dos que fala com pose de veterano, dentre os atletas que vêm se preparando para os jogos iniciais, é o lateral-direito Cayo Tenório, de 22 anos.- Vivi algo parecido no ano passado, então estou tentando passar tranquilidade para todos esses meninos que estão chegando. É importante dar confiança nesse momento, pois talento todos eles possuem. Eu fui bem acolhido quando cheguei aqui e isso foi fundamental para que eu desenvolvesse o meu futebol - avaliou, ao site oficial do clube.
Cayo Tenório estreou como profissional no ano passado, e acumulou 20 partidas. Há outros rostos conhecidos no time que deve começar jogando, como Lucas Santos e Tiago Reis. O duelo é nesta quarta-feira, contra a Portuguesa, em São Januário.
O elenco do Vasco foi dividido após o fim da participação do Cruz-Maltino no Campeonato Brasileiro. Os jogadores mais utilizados se reapresentam nesta quarta-feira. O grupo mais jovem, composto também de juniores, disputará os dois primeiros jogos sob as ordens do técnico do time sub-20, Diogo Siston.

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