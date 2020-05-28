Jovem lateral do Flu sonha com oportunidades: 'Estou me preparando'

Crédito: Fluminense FC

Destaque no último ano da base, o lateral-direito, Daniel Lima não vê a hora de sair do isolamento social e voltar a rotina. O jogador, que treinou com o grupo principal do Fluminense até a pausa na temporada, e íntegra o elenco sub-23, vem despertando atenção da comissão técnica.

O jogador tem recebido elogios pela força na marcação e pela velocidade nas jogadas ofensivas. Impossibilitado de treinar em grupo, o lateral-direito revela ter aproveitado o momento adverso para se dedicar ainda mais nas atividades durante este período de quarentena.

- Não deixei de treinar um só dia durante a quarentena, para me reapresentar bem. Estou com saudades das atividades em grupo, mas sempre busquei me superar e manter o foco no treino. Sabemos que é um momento difícil para todos, mas o clube nos dá todo suporte, e sei que vou me reapresentar muito bem quando as atividades forem liberadas no CT - disse.

Sem definição do reinício dos treinos no CT, os jogadores seguem respeitando o isolamento e trabalhando em casa. Ciente da concorrência, Daniel Lima não tem dúvida em afirmar, que, quando retornar ao convívio em grupo, dará o seu melhor para buscar uma oportunidade no elenco que hoje conta com Gilberto e Igor Julião para o setor. O jogador aposta no calendário com muitos jogos para conquistar uma oportunidade na equipe.