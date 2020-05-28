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Jovem lateral do Flu sonha com oportunidades: 'Estou me preparando'

Daniel Lima recebeu elogios da comissão técnica e tem se dedicado nos treinamentos em casa para se reapresentar em forma...
LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2020 às 01:42

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 01:42

Crédito: Fluminense FC
Destaque no último ano da base, o lateral-direito, Daniel Lima não vê a hora de sair do isolamento social e voltar a rotina. O jogador, que treinou com o grupo principal do Fluminense até a pausa na temporada, e íntegra o elenco sub-23, vem despertando atenção da comissão técnica.
O jogador tem recebido elogios pela força na marcação e pela velocidade nas jogadas ofensivas. Impossibilitado de treinar em grupo, o lateral-direito revela ter aproveitado o momento adverso para se dedicar ainda mais nas atividades durante este período de quarentena.
- Não deixei de treinar um só dia durante a quarentena, para me reapresentar bem. Estou com saudades das atividades em grupo, mas sempre busquei me superar e manter o foco no treino. Sabemos que é um momento difícil para todos, mas o clube nos dá todo suporte, e sei que vou me reapresentar muito bem quando as atividades forem liberadas no CT - disse.
Sem definição do reinício dos treinos no CT, os jogadores seguem respeitando o isolamento e trabalhando em casa. Ciente da concorrência, Daniel Lima não tem dúvida em afirmar, que, quando retornar ao convívio em grupo, dará o seu melhor para buscar uma oportunidade no elenco que hoje conta com Gilberto e Igor Julião para o setor. O jogador aposta no calendário com muitos jogos para conquistar uma oportunidade na equipe.
- Me vejo pronto para ajudar o Fluminense. Fiz uma boa pré-temporada e sei que entreguei meu melhor nas atividades. Aprendi e ainda vou evoluir bastante no contato com o professor Odair. São dois jogos na fase classificatória da Taça Rio e finais. Depois ainda tem Copa do Brasil e Brasileiro. O calendário reserva muitos jogos e uma hora a oportunidade aparece, estou me preparando para isso - afirmou. E MAIS:Conselho de medicina notifica clubes cariocas sobre volta aos treinos; Presidente explica procedimento ao L!Fluminense vende 5 mil ingressos simbólicos para reprise do tetraFred deixa bigode para reprise do tetra e convoca torcida do FluFluminense realiza testes físicos com jogadores em clínica no RioVeja por onde andam os jogadores do Fluminense campeões do Brasileiro em 2012Fluminense admite possibilidade de terminar o Carioca sem campeãoBotafogo e Flu tentam barrar reunião da Ferj sobre retorno do futebolTricolores apoiam postura do Flu e criam campanha nas redes sociais E MAIS:

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