Jovem atacante holandês interessa ao Liverpool, Milan e Juventus

Liverpool, Milan e Juventus estudam a possibilidade da contratação do atacante Donyell Malen, do PSV, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. O clube holandês pode querer fazer dinheiro com o jovem de 22 anos, mas quem for contratar deve ter que estar disposto a pagar cerca de 30 milhões de libras (R$ 232 milhões).O centroavante é uma das principais promessas do futebol local e já marcou 51 gols em 110 partidas pela camisa de seu time. Além disso, o nome de Malen já é visto com frequência na seleção holandesa dirigida por Frank de Boer. Porém, as suas performances na Europa League que chamaram a atenção dos grandes clubes.
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O Liverpool corre o risco de perder Salah e Klopp pode buscar uma reposição na janela de transferências. Já Milan e Juventus contam com dois veteranos próximos do fim de seus contratos, como Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo, respectivamente. No entanto, ainda não há nenhuma proposta oficial feita por Malen.