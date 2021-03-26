Jovem atacante holandês interessa ao Liverpool, Milan e Juventus

Liverpool, Milan e Juventus estudam a possibilidade da contratação do atacante Donyell Malen, do PSV, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. O clube holandês pode querer fazer dinheiro com o jovem de 22 anos, mas quem for contratar deve ter que estar disposto a pagar cerca de 30 milhões de libras (R$ 232 milhões).O centroavante é uma das principais promessas do futebol local e já marcou 51 gols em 110 partidas pela camisa de seu time. Além disso, o nome de Malen já é visto com frequência na seleção holandesa dirigida por Frank de Boer. Porém, as suas performances na Europa League que chamaram a atenção dos grandes clubes.