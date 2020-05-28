Joseval Peixoto revela ser torcedor do Botafogo: 'Maior time da época'

Joseval Peixoto pode ter sido criado praticamente a vida inteira em São Paulo, mas carrega uma equipe do Rio de Janeiro no coração. O narrador, uma das vozes marcantes no tricampeonato da Copa do Mundo de 1970, do México, revelou, em entrevista ao canal "UniNarra" que torce para o Botafogo.
- Eu sou torcedor do Botafogo e ninguém sabe o porquê. Eu saí de um colégio americano, lá a gente ficava preso, domingo íamos para a Igreja, não tinha futebol... Fui morar com a minha tia e o meu tio Zé e o Moacir eram torcedores do Botafogo. O Botafogo tinha Quarentinha, Zagallo, Garrincha, Didi, Nilton Santos, era o maior time da época. Ninguém acredita, sou torcedor do Botafogo - afirmou.
Joseval Peixoto narrou a Copa do Mundo de 1970 pela "Rádio Jovem Pam", sendo a única voz da rádio brasileira a cobrir o Mundial. Atualmente, o profissional, que chegou a se formar em Direito, tem 88 anos e vive em São Paulo.E MAIS:Conselho de medicina notifica clubes cariocas sobre volta aos treinosNazário fala da saudade, mas ressalta: 'A saúde vem em primeiro lugar'Botafogo agita redes sociais com coletivas virtuais e perfil no 'TikTok'Botafogo não pretende voltar à carga por Yaya YouréBotafogo teme que vazamentos e especulações atrapalhem Projeto S/A E MAIS: