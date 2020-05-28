Joseval Peixoto revela ser torcedor do Botafogo: 'Maior time da época'

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Joseval Peixoto pode ter sido criado praticamente a vida inteira em São Paulo, mas carrega uma equipe do Rio de Janeiro no coração. O narrador, uma das vozes marcantes no tricampeonato da Copa do Mundo de 1970, do México, revelou, em entrevista ao canal "UniNarra" que torce para o Botafogo.

- Eu sou torcedor do Botafogo e ninguém sabe o porquê. Eu saí de um colégio americano, lá a gente ficava preso, domingo íamos para a Igreja, não tinha futebol... Fui morar com a minha tia e o meu tio Zé e o Moacir eram torcedores do Botafogo. O Botafogo tinha Quarentinha, Zagallo, Garrincha, Didi, Nilton Santos, era o maior time da época. Ninguém acredita, sou torcedor do Botafogo - afirmou.