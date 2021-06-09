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José Welison quer Sport focado em melhorar desempenho dentro de campo em busca de um bom ano

Volante com passagem pelo Atlético-MG destaca força do elenco do Leão...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 15:37

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 15:37

Crédito: Divulgação / Sport
Um dos destaques do Sport na temporada, o volante José Welison, ex-Vitória e Atlético-MG, quer a evolução da equipe na sequência da temporada. Segundo o atleta, a meta é fazer uma boa série de jogos nas próximas semanas.- Estamos nos dedicando ao máximo para que a equipe evolua e melhore seu desempenho em campo na temporada. Vamos manter um ritmo forte para chegarmos aos nossos objetivos este ano de 2021. O grupo está focado nisso.
Ainda de acordo com o atleta, sua meta é crescer de produção no clube e sabe da dificuldade que é jogar em uma equipe de Série A como o Leão.- Estou motivado e muito focado em evoluir com a camisa do Sport. Tenho trabalhado muito para alcançar meus objetivos no clube e para ajudar o grupo.

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