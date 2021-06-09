José Welison quer Sport focado em melhorar desempenho dentro de campo em busca de um bom ano

Um dos destaques do Sport na temporada, o volante José Welison, ex-Vitória e Atlético-MG, quer a evolução da equipe na sequência da temporada. Segundo o atleta, a meta é fazer uma boa série de jogos nas próximas semanas.- Estamos nos dedicando ao máximo para que a equipe evolua e melhore seu desempenho em campo na temporada. Vamos manter um ritmo forte para chegarmos aos nossos objetivos este ano de 2021. O grupo está focado nisso.