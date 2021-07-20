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futebol

José Welison quer evolução do Sport na sequência do Brasileirão

Volante está motivado no Leão da Ilha, que venceu o América-MG na última rodada e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 19:23

LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2021 às 19:23
Crédito: Após vencer o América-MG, o Leão da Ilha deixou o Z4 do Brasileirão (Divulgação / Sport
Um dos principais nomes do Sport, o volante José Welison, ex-Vitória e Atlético-MG, acredita que o elenco pernambucano crescerá nas próximas partidas da temporada. Segundo o atleta, a meta é fazer uma boa sequência nos jogos que virão em 2021.
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- A equipe tem se dedicado para evoluir e para melhorar o desempenho em campo nestas próximas partidas da temporada. Temos que manter a intensidade e o ritmo forte para crescermos de produção nas próximas semanas. O grupo está muito focado nisso", disse.
LONGE DO Z4? VEJA TABELA E SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SPORTAinda de acordo com o atleta, sua meta é evoluir no clube.
- Estou trabalhando muito para evoluir com o grupo. Tenho me empenhado para crescer e para fazer um grande segundo semestre com todos. - concluiu.

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