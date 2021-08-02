José Welison acredita em reação do Sport no Brasileirão e foca em bons resultados dentro de campo

Um dos destaques do Sport, o volante José Welison, ex-Atlético-MG, quer evolução da equipe rubro-negra na sequência deste ano. Segundo o jogador, a meta de todos no grupo é melhorar o desempenho em campo em 2021.- Estamos trabalhando para crescermos nestas próximas partidas e para melhorarmos nossa posição na tabela de classificação da Série A. Estamos muito motivados para melhorarmos nosso desempenho em campo em 2021.