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José Welison acredita em reação do Sport no Brasileirão e foca em bons resultados dentro de campo

Volante chegou ao Leão e sabe que a tarefa não é fácil de ser feita...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 14:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 ago 2021 às 14:15
Crédito: Divulgação / Sport
Um dos destaques do Sport, o volante José Welison, ex-Atlético-MG, quer evolução da equipe rubro-negra na sequência deste ano. Segundo o jogador, a meta de todos no grupo é melhorar o desempenho em campo em 2021.- Estamos trabalhando para crescermos nestas próximas partidas e para melhorarmos nossa posição na tabela de classificação da Série A. Estamos muito motivados para melhorarmos nosso desempenho em campo em 2021.
Ainda de acordo com o atleta, seu desejo é crescer no clube e seguir brigando para manter o clube na primeira divisão do Campeonato Brasileiro.- Estou feliz no Sport e muito focado em construir uma história no clube. Sei da responsabilidade de se vestir essa camisa e estou motivado para isso.

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